С 1 июня 2020 года все бюджетники будут получать заработную плату на банковский счет. Услугами какого коммерческого банка предпочтительнее пользоваться, работники бюджетной сферы, государственные гражданские служащие и военнослужащие могут указать в своем заявлении. Эта норма была принята сегодня на пленарном заседании. Соответствующие поправки внесены в закон «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих», сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Пенсионеров, которые вышли на пенсию по возрасту, эти изменения не касаются. Сегодня законодательно была закреплена возможность получения пенсий по желанию пенсионера: безналичным способом через банк, на дому или в кассе организаций, которая доставляет пенсионное пособие.
«Действующий порядок мы сохраняем. Переход на карту для пенсионеров не обязателен. Они имеют право выбора. Но мы призываем всех граждан переходить на безналичные расчеты. Ведь около полумиллиона долларов в год государство тратит на то, чтобы доставлять пенсии. Это значительная сумма средств. Если мы сэкономим их, то сможем использовать их на другие цели», - подчеркнул председатель комитета по экономической политике Олег Василатий.
Глава профильного комитета отметил: дисциплинарные меры к тем, кто шантажирует пенсионеров и заставляет переводить пенсии на карту, уже приняты. vspmr.org