Жители могут вернуться домой не только чартерными авиарейсами, но и наземным транспортом. Два раза в неделю Украина обеспечивает «зеленый коридор» гражданам Молдовы для транзитного проезда через территорию страны.
Об этом сообщил начальник управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах, передает point.md ссылаясь на gagauzinfo.md
Воспользоваться этой возможностью могут граждане Молдовы, желающие выехать на автотранспорте из Российской Федерации в Молдову. Проехать через «зеленый коридор» можно только через пункт пропуска Троебортное-Бачевск.
«Транзитные проезды организуются при поддержке посольства Молдовы в Украине. Граждане Молдовы в России, желающие приехать домой, могут проехать через «зеленый коридор» дважды в неделю – по понедельникам и четвергам», - сказал Виталий Влах.
Ранее глава управления внешних связей обозначил механизм организации чартерных авиаперелетов из зарубежных стран в Республику Молдова.