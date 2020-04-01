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В Украине подешевел импортный газ

В Украине подешевел импортный газ

В марте цена импортного природного газа в Украине составила 153,65 долларов за тысячу кубометров.
В марте 2020 года средняя цена импортного газа в Украине снизилась почти на 9% по сравнению с февралем до 153,65 долл. за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной фискальной службы, передает korrespondent.net.

"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 марта 2020 года, которая составляет 4163,7385 грн, или 153,646 долл., за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Таким образом средняя цена импортного природного газа в Украине в марте 2020 года уменьшилась на 8,8% по сравнению с февралем 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Украине рекордно снизили оптовую цену на газ в марте.

А в Нафтогазе пообещали, что цены на газ будут снижаться до лета. Причиной назывался ряд факторов - низкое потребление из-за теплой погоды и нефтяной кризис.
korrespondent.net
  • Сегодня, 19:52
  • DTV
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