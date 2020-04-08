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Адвокат Порошенко назвал абсурдным новое дело против своего подзащитного

Адвокат Порошенко назвал абсурдным новое дело против своего подзащитного

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что новое дело против политика является абсурдным. Об этом сообщает телеканал «Прямой».

Юрист считает, что дело, которое касается назначения судей Верховного суда — попытка дискредитировать украинские ВС внутри страны, а также на международном уровне. По словам защитника бывшего главы государства, это еще и попытка установить над судьями контроль, передает gazeta.ru
«Защитники отметили, что назначение судей входит в полномочия президента Украины, которые определены в украинской конституции, в связи с чем дело против Порошенко – абсурд и «политическое преследование», — сказал Новиков.

В свою очередь, еще один адвокат экс-президента Игорь Головань в комментарии телеканалу «Прямой» заявил, что нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова нарушила украинское законодательство, передав указанное дело для расследования в Госбюро расследований. Он уведомил, что в связи с этим было подано ходатайство о передаче этого производства в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

«Там (оно. — прим.ред.) должно быть закрыто безотлагательно», — сказал Головань.
gazeta.ru
  • Сегодня, 08:46
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