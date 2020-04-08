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Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о помощи на фоне борьбы с распространением коронавируса, сообщил на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Белоруссия попросила помощь для своей системы здравоохранения, и чтобы бороться с макроэкономическим воздействием этой ситуации. Также они просили о финансовой помощи. Мы сейчас смотрим, как мы можем ответить на этот запрос, рассматривая в особенности экономическую помощь для системы здравоохранения и гражданского общества. Общий объем этой помощи еще не определен, но он может быть около 60 миллионов евро", сказал Жозеп Боррель, передает ria.ru

В конце марта стало известно, что Евросоюз хочет направить более миллиарда евро на поддержку стран Западных Балкан и Восточного партнерства. Речь, в том числе, шла о перераспределении 140 миллионов евро на самые неотложные нужды в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине.

Кроме того, Еврокомиссия планировала перенаправить использование существующих фондов на сумму до 700 миллионов евро, чтобы помочь смягчить социально-экономические последствия кризиса из-за коронавируса в регионе.

В Белоруссии по ситуации на 8 апреля зафиксировали 1066 случаев заболевания коронавирусом, умерли 13 человек.

Президент страны Александр Лукашенко накануне констатировал, что заболеваемость коронавирусом не снижается, но нет и лавинообразного нарастания. По его словам, в условиях распространения COVID-19 каждый должен заниматься своим делом.

ria.ru
  • Сегодня, 08:56
  • DTV
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