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Украина приготовилась к прекращению транзита российского газа

Украина приготовилась к прекращению транзита российского газа

Украина готова к прекращению транзита российского газа после запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью порталу Liga.net.

«К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», – подчеркнул Макогон, передает gazeta.ru

При этом он выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода раньше 2021 года. Кроме того, Украина «не прекращает бороться» против запуска «Северного потока – 2» и рассчитывает на поддержку зарубежных партнеров.

Строительство «Северного потока – 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

gazeta.ru
  • Сегодня, 09:12
  • DTV
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