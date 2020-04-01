По состоянию на 15:00 девятого апреля в Слободзейском инфекционном госпитале находится 72 человека (в их числе 6 детей). Лечение от COVID-19 в ЦРБ проходят 64 пациента, из них три несовершеннолетних. Пневмония подтверждена у 27 человек. Большинство инфицированных в состоянии средней степени тяжести. Три человека в реанимации, передает пресс-служба МВД ПМР.
В числе людей, у которых сегодня был подтверждён коронавирус, 6 жителей столицы. Это 32-летняя женщина, мужчина и две тираспольчанки 1958 года рождения, а также двое мужчин 65 лет и 51 года. Среди инфицированных есть и подросток из Бендер.
Больные, находящиеся в территориальных медучреждениях, будут доставлены в Слободзейский инфекционный госпиталь. По состоянию на 17:30 девятого апреля в Слободзейском инфекционном госпитале находится 77 человек, в их числе 6 детей.
Лечение от COVID-19 в ЦРБ проходят 69 пациентов, из них трое несовершеннолетних. Пневмония подтверждена у 27 человек. У большинства инфицированных состояние средней степени тяжести. Три человека – в реанимации.
Наибольшее число случаев заражения отмечается у людей в возрасте от 50 до 59 лет – 26%. Примерно поровну заболевших, около 18%, у возрастных групп от 30 до 39, от 40 до 49, от 60 до 69 лет.
Пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» до 19-ти лет – 5,2%. mvdpmr.org