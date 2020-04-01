Четвертая четверть для приднестровских школьников началась в онлайн-режиме. Ученики и учителя привыкают к новому формату. О том, как проходит процесс обучения, с какими трудностями сталкиваются педагоги и их подопечные, премьер-министру Александру Мартынову доложили в ходе селекторного совещания с руководством Минпроса и управлений народного образования.
Глава Правительства не раз собирал встречи по этому поводу, чтобы свести на нет все шероховатости, возникающие при внедрении нового способа обучения, передает novostipmr.com.
«Понятно, что процесс для Приднестровья новый, тем не менее нам необходимо быстро адаптироваться, адаптировать ребят и двигаться вперед», – цитирует премьер-министра Александра Мартынова правительственная пресс-служба.
Как сообщила министр просвещения Алла Николюк, сформирован перечень предметов, которые следует проводить по видеосвязи. Речь идет о преподавании языков, точных и гуманитарных наук. Министр просвещения также подчеркнула, что посредством онлайн-технологий до ребят доводят только блок информации, связанной с объяснением новой темы (то есть урок не длится как обычно). В этой связи премьер-министр акцентировал внимание на том, чтобы дети не проводили слишком много времени за компьютером, так как это негативно может отразиться на их здоровье. Планируется, что в день на школьника придется не более пяти уроков с просмотрами образовательного видеоконтента.
Что касается таких предметов, как физическая культура, музыка, ИЗО и технология, задания для самостоятельной работы носить письменный характер не будут – это позиция профильного министерства. Педагоги, в свою очередь, смогут присылать ссылки на видеоуроки, чтобы ребята дома делали упражнения, поделки, рисовали и прослушивали музыкальные композиции.
По предложению Минпроса контрольные работы, а также промежуточную аттестацию для учащихся 5-х, 8-х и 10-х классов не будут проводить.
Один из вопросов, который волнует выпускников, – как пройдет итоговая аттестация в этом году. По словам Аллы Николюк, если к началу мая эпидситуация нормализуется, то сроки сдачи экзаменов перенесут на период с 15 по 30 июня. При этом девятиклассники, скорее всего, будут сдавать итоговые испытания только по двум обязательным учебным предметам – математике и роднойму языку (вместо четырех дисциплин). В ином случае итоговую аттестацию и вовсе могут отменить. Однако об этом пока рано говорить, уточнили в Минпросе.
Отдельно Александр Мартынов остановился на поступлении выпускников в вузы и техникумы.
«Нам необходимо дать возможность нашим ребятам закончить этот учебный год, получить аттестат и беспрепятственно поступить в вузы нашей республики», – отметил глава Правительства.
Все озвученные предложения в части упрощения обучения будут подготовлены в форме правительственного документа и направлены на согласование Президенту. novostipmr.com