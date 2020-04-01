Молдавский "Зимбру" получил еще три недели на спасение - УЕФА продлил до 30-го апреля крайний срок подачи заявок для получения лицензии. Предыдущий термин истекал 31-го марта, однако из-за пандемии коронавируса УЕФА решил перенести этот срок на месяц. Вице-президент прославленного клуба Севастьян Ботнарь подтвердил, что это ценное время, которое будет использовано:
- Мы проводим серьезные переговоры с некоторыми потенциальными инвесторами, которые согласны также погасить долги. Покуда есть время, мы, что называемся, остаемся в игре. Будет сложно, не скажу, что невозможно, но это большое усилие. Главное - рассчитаться с долгами, со всеми, не только перед игроками, - заявил Ботнарь, слова которого приводит телеканал Publika. bloknot-moldova.md