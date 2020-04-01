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Пандемия коронавируса дала еще один шанс на спасение молдавскому «Зимбру»

Пандемия коронавируса дала еще один шанс на спасение молдавскому «Зимбру»

УЕФА продлил крайний срок подачи заявок.

Молдавский "Зимбру" получил еще три недели на спасение - УЕФА продлил до 30-го апреля крайний срок подачи заявок для получения лицензии. Предыдущий термин истекал 31-го марта, однако из-за пандемии коронавируса УЕФА решил перенести этот срок на месяц. Вице-президент прославленного клуба Севастьян Ботнарь подтвердил, что это ценное время, которое будет использовано:

- Мы проводим серьезные переговоры с некоторыми потенциальными инвесторами, которые согласны также погасить долги. Покуда есть время, мы, что называемся, остаемся в игре. Будет сложно, не скажу, что невозможно, но это большое усилие. Главное - рассчитаться с долгами, со всеми, не только перед игроками, - заявил Ботнарь, слова которого приводит телеканал Publika.
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 08:13
  • DTV
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