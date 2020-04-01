На территории Приднестровья с 15 апреля по 30 сентября 2020 года включительно устанавливается специальный порядок использования централизованного питьевого водоснабжения. Цель – рациональное использование питьевой воды предприятиями, организациями и населением на хозяйственные нужды в поливочный сезон.
Приказом министерства экономического развития предписывается ГУП «Водоснабжение и водоотведение»:
- запретить отбор воды с уличных водоразборных колонок при помощи присоединений шлангами и другими трубопроводами; - разрешить потребителям производить полив огородов, дачных приусадебных участков с 22:00 до 5:00 часов; - расчеты по оплате полива огородов, дачных и приусадебных участков производить на основании показаний приборов учета расхода воды, а при их отсутствии – по действующим нормам водопотребления на прочие нужды населения, утвержденных в установленном порядке; - до начала поливочного сезона провести организационную работу по оповещению населения через средства массовой информации об упорядочении централизованного питьевого водоснабжения в весенне-летний период.