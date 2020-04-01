Еще один заболевший коронавирусом зафиксирован в Приднестровье, сообщает пресс-центр МВД.
Накануне в лабораторию Кишинёва было отправлено 38 анализов, поздно вечером на некоторые пришли ответы: 13 проб – отрицательные, одна положительная. Число инфицированных пополнил 30-летний тираспольчанин.
По состоянию на 9:30 10 апреля в Слободзейском инфекционном госпитале находится 80 человека, в их числе 6 детей.
Лечение от COVID-19 в ЦРБ проходят 72 пациента. Пневмония подтверждена у 27 человек.
Трое заболевших – в реанимации. Мужчина и женщина по-прежнему подключены к аппарату ИВЛ, их состояние стабильно тяжёлое. Другой пациентке продолжают проводить кислородную терапию.
Трое несовершеннолетних переносят болезнь удовлетворительно, отмечается положительная динамика лечения.
Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19. novostipmr.com