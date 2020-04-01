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В Приднестровье выявлен еще один случай коронавируса

В Приднестровье выявлен еще один случай коронавируса

Еще один заболевший коронавирусом зафиксирован в Приднестровье, сообщает пресс-центр МВД.

Накануне в лабораторию Кишинёва было отправлено 38 анализов, поздно вечером на некоторые пришли ответы: 13 проб – отрицательные, одна положительная. Число инфицированных пополнил 30-летний тираспольчанин.

По состоянию на 9:30 10 апреля в Слободзейском инфекционном госпитале находится 80 человека, в их числе 6 детей.

Лечение от COVID-19 в ЦРБ проходят 72 пациента. Пневмония подтверждена у 27 человек.

Трое заболевших – в реанимации. Мужчина и женщина по-прежнему подключены к аппарату ИВЛ, их состояние стабильно тяжёлое. Другой пациентке продолжают проводить кислородную терапию.

Трое несовершеннолетних переносят болезнь удовлетворительно, отмечается положительная динамика лечения.

Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:57
  • DTV
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