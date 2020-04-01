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По данным Оперативного штаба

По данным Оперативного штаба

По состоянию на 15:00 десятого апреля в Слободзейском инфекционном госпитале увеличилось количество пациентов с пневмонией (распространённое осложнение при COVID-19). Их стало 29.

В стационаре госпиталя по-прежнему находится 80 человек (в их числе пять детей). 72 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из них три несовершеннолетних. Три человека – в реанимации.

Всего COVID-19 лабораторно подтверждён у 86 приднестровцев:

– 81 человек выявлен и проходит лечение на территории ПМР,
– 1 женщина находится в кишинёвской больнице,
– 4 человека умерли.
mvdpmr.org
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