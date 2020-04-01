По состоянию на 15:00 десятого апреля в Слободзейском инфекционном госпитале увеличилось количество пациентов с пневмонией (распространённое осложнение при COVID-19). Их стало 29.
В стационаре госпиталя по-прежнему находится 80 человек (в их числе пять детей). 72 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из них три несовершеннолетних. Три человека – в реанимации.
Всего COVID-19 лабораторно подтверждён у 86 приднестровцев:
– 81 человек выявлен и проходит лечение на территории ПМР, – 1 женщина находится в кишинёвской больнице, – 4 человека умерли. mvdpmr.org