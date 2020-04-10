Впереди пасхальные праздники. Как будут работать церкви в этот период, обсудили на заседании Оперативного штаба. Президент Вадим Красносельский настаивает на том, что сейчас необходимо максимально ограничить посещение храмов прихожанами. Он подчеркнул, что это, в первую очередь, нужно для безопасности людей, чтобы не допустить массового заражения коронавирусом. При этом службы в храмах будут проводиться. Как сообщает пресс-служба Президента, возможно, праздничные богослужения проведут в прямом эфире. Этот вопрос обсуждается с Архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой. Ведётся диалог и с руководителями иных конфессий, которых руководство страны и штаба призывает уберечь своих прихожан от возможного заражения, временно ограничив их участие в массовых собраниях.
О недопустимости распространения вируса в церковных стенах и в молельных домах говорит руководство Русской православной церкви, настаивающее на целесообразности проведения богослужений без присутствия прихожан. Патриарх Кирилл призвал паству молиться дома. Он обратился ко всем верующим и привёл в пример ситуацию в Италии, где уже умерли свыше 18 тысяч человек, передает novostipmr.com.
«Вот я получаю известия из разных стран, но меня особенно поразило письмо одной православной женщины из Италии... Нам казалось, что никогда такой эпидемии в Риме не будет. Сегодня мы все сидим по домам, морги и даже стадионы заполнены трупами, гробами. Их невозможно даже сжигать. Люди умирают так, как только могут умирать во времена страшной эпидемии. Остаёмся без еды, с огромным страхом доходим до ближайшего магазина, где можем приобрести еду, и немедленно возвращаемся домой, а если не вернёмся, подвергаемся репрессии со стороны полиции. Мы не могли себе представить, что у нас будет такая жизнь», – привёл пример патриарх.
Он отметил, что во многих странах опасности эпидемии не представляли до тех пор, пока не начались массовые смерти. И только после этого люди начинали понимать, насколько страшна новая инфекция.
«Церковь призывает сегодня до жертв в наших семьях принять на себя обязательства строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями России. Пример Марии Египетской говорит о том, что и без посещения храма можно спастись… Давайте будем в наших домах возносить горячую молитву. Давайте возложим на себя подвиг не выходить из наших домов», – призвал глава Русской православной церкви.
Он также отметил, что выпадение карантина именно на этот период неслучайно. Это время испытаний, а ещё – возможности перестроить свою жизнь, в первую очередь, духовную и семейную.
«Ничего у бога не бывает случайно, это случилось именно в эти дни для того, чтобы мы, взирая на подвиг Марии Египетской, научились тому, как можно спасаться вне церкви и в полном одиночестве. Только самое главное – спасаться! А не дурака валять, как это делают те, кто даже те дни, которые государство предоставило для этого сосредоточения, спокойствия, для некоей реорганизации своей жизни, посвящают развлечениям на воздухе, шашлыкам, музыке и всему другому, думая, что это просто каникулы. Не каникулы! Это время концентрации мыслей и сосредоточения, организации своей жизни, семейной жизни, отношений с коллегами, с родными и близкими!» – подчеркнул патриарх Кирилл.
Аналогичной позиции придерживается и глава молдавской митрополии Владимир.
Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.
По данным на 10 апреля, COVID-19 подтверждён у 94 граждан ПМР. От осложнений, вызванных новым типом коронавируса, умерли 4 человека.