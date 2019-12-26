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МИД ПМР призвал молдавских партнеров "определиться с готовностью к экспертной работе"

МИД ПМР призвал молдавских партнеров "определиться с готовностью к экспертной работе"

В Министерстве иностранных дел ознакомились с информационным сообщением Офиса представителя по политическим вопросам от РМ о том, что от Приднестровья якобы не поступил ответ о проведении очередного заседания экспертных (рабочих) групп по вопросам здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, данная информация не соответствует действительности, поскольку ответ был направлен 8 апреля.

В развернутом письме приднестровская сторона подробно изложила практический опыт Приднестровской Молдавской Республики в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции. Были подчёркнуты рекомендации, доказавшие свою высокую эффективность, особенно в части своевременного введения карантинного режима пересечения границы, массового применения средств индивидуальной защиты медперсонала и организации безопасного карантинного проживания врачей, непосредственно работающих с инфицированными пациентами. Одновременно с этим была подчеркнута открытость к сотрудничеству, которое осуществляется на уровне специалистов в ежедневном режиме.

Приднестровье рассчитывает на внимательный анализ молдавскими специалистами полученного опыта. Своевременное применение руководством Молдовы аналогичных мер противодействия пандемии могло бы весьма положительно отразиться на эпидемиологической ситуации в соседней республике.

Стоит также отметить, что в МИД ПМР поступило обращение политического представителя РМ с отказом в проведении заседания экспертной подгруппы по банковским вопросам для разрешения проблемы блокирования доступа граждан ПМР к картам международных платёжных систем со ссылкой на то, что период 7-17 апреля в Молдове является нерабочим для большинства сотрудников государственных учреждений РМ.

Призываем молдавскую сторону занять внятную позицию и определиться с реальной готовностью к экспертной работе без мнимых препятствий.
mfa-pmr.org
  • Вчера, 16:47
  • DTV
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