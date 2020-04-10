К 75 – летию Великой Победы и дню освобождения Тирасполя от фашистских захватчиков ГСУДА ПМР и ОИАП представляют новое документальное издание «Есть такая профессия – Родину защищать» в серии «Твои люди, Приднестровье» (Вып. V).
Данное издание – многолетний коллективный труд архивистов, основная цель которого – сохранение историко-культурного наследия Приднестровья, увековечение памяти защитников Отечества. Впервые в научный оборот вводятся документы личностного происхождения из личных дел непосредственных участников событий, призванные дополнить и раскрыть истинные масштабы и глубину трагедии Великой, Отечественной, подлинный героизм нашего народа.
Издание поддержано Президентом Приднестровской Молдавской Республики.
Издание представляется на официальном сайте «Архивы Приднестровья» в рубрике «Библиотека»-«Издания».