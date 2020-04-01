В период с 3 по 9 апреля на территории республики зарегистрировано 146 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. По 121 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано одно изнасилование (подозреваемый установлен), 25 краж (десять из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано десять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и одно преступление в сфере экономики (по всем установлены подозреваемые лица), передает пресс-служба МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разысканы четыре гражданина, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны три госдолжника и один неплательщик алиментов.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 844 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 26 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания Слободзейского района выявлено семь таких водителей, г. Тирасполь – шесть, в Григориопольском районе – пять, г. Бендеры – четыре, Рыбницком районе – три и Каменском – один.
С 3 по 9 апреля на территории республики зарегистрировано 14 пожаров. Погиб один человек в Тирасполе (причина – неосторожность при курении). Четыре пожара зафиксировано в столице, три – на территории обслуживания Бендер (в черте города, сёлах Кицканы и Протягайловка), столько же возгораний – в Рыбницком районе (в сёлах Гидирим, Колбасна и Воронково), два пожара – в Слободзейском районе (с. Глиное и г. Слободзея), по одному – в Днестровске и Дубоссарах. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 24 человека. mvdpmr.org