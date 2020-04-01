Из Слободзейского инфекционного госпиталя выписана 60-летняя бендерчанка. Женщина – одна из первых пациенток ЦРБ. Поступила в больницу с симптомами коронавирусной инфекции. За несколько дней до госпитализации она ездила в монастырь г. Штефан-Водэ. После проведённых исследований, 21 марта у неё подтвердился COVID-19, давший как осложнение пневмонию. Врачами была проведена противовирусная и антибактериальная терапия. После прохождения курса лечения анализы пенсионерки дважды (с разницей в 24 часа) были протестированы в лаборатории Кишинёва. Специалисты подтвердили: пациентка больше не носитель вируса и не является угрозой для окружающих.
В настоящий момент в больнице остаются её дочь и двое внуков 12 и 15 лет, у которых также подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».