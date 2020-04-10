Ситуация в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где горит лес, напряженная, заявил в пятницу глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Андрей Ватолин.
Лесной пожар начался 4 апреля на площади 20 гектаров, 7 апреля она достигла 35 гектаров. Спасатели продолжают тушить пожар на территории трех лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Украинские правоохранители 5 апреля установили личность человека, которого подозревают в причастности к поджогу на территории Котовского лесничества. Возбуждено уголовное дело. Полицейские эвакуировали граждан, которые проживают в поселке Полесское в Чернобыльской зоне, передает ria.ru
"Ситуация в зоне отчуждения и безусловного отселения на территории Денисовецкого, Котовского и Корогодского лесничеств остается достаточно напряженной... Сейчас наблюдается тление сухой травы и лесной подстилки отдельными очагами на достаточно большой площади", - написал Ватолин на своей странице в Facebook.
Он отметил, что для помощи в тушении огня в Чернобыльскую зону отчуждения были направлены 50 человек личного состава Киевского гарнизона. При этом 28 спасателей, которые вернулись из Чернобыльской зоны в рамках ротации, прошли обследование на базе национального института радиационной медицины, чтобы проследить за состоянием своего здоровья.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек. ria.ru