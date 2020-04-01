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На Северном прошел прием граждан

На Северном прошел прием граждан

Порядка двух десятков человек обратилось к руководству города за помощью.

Большая часть вопросов касалась постановки на учет в центр занятости – для получения пособия по безработице. Ситуация во всех случаях схожая – трудились за пределами микрорайона и остались без работы, а значит и средств существования.В продуктовых наборах нуждаются семьи с маленькими детьми. Несколько граждан изъявили желание трудоустроиться в пределах Северного. Одна женщина попросила ускорить процесс оформления пенсии по инвалидности на супруга.

Все обращения будут рассмотрены в установленном порядке.

После приема зампредседателя городского Оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, Управляющая делами госадминистрации города Бендеры Оксана Котеля посетила магазины микрорайона, аптеку и местную почту. Выяснила, в каких товарах есть нужда, пообщалась с местными жителями.

В данный момент на Северном организованы отделения Сбербанка и Агропромбанка, работает почта, установлены банкоматы. Сюда приезжает автолавка с продукцией «Деревня Курино». Рыбу, колбасные изделия, хлеб и прочие продукты, а также бытовую химию завозят в местные магазины.

Организована торговля овощами и фруктами как на стационарных объектах, так и с автомашины.

Единственное, чего не хватает, по словам местных жителей, свежего мяса – свинины, говядины.

Оксана Котеля пояснила, что данный вопрос уже решен и в ближайшее воскресенье будет организована доставка мяса в микрорайон.
bendery-ga.org
  • Сегодня, 07:30
  • DTV
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