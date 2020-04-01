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Больничный онлайн и терапевт на дом

Больничный онлайн и терапевт на дом

На время действия режима ЧП больничный по уходу за ребенком оформляется по телефону или Интернету. Те, кто почувствовал недомогание, могут вызвать терапевта на дом.

В Приднестровье действует особый порядок получения больничного по уходу за ребёнком в условиях карантина. Так, листок о временной нетрудоспособности можно оформить, отправив заявку на электронный адрес центральной поликлиники или просто позвонив по телефону. А если поднялась температура или есть недомогания, не связанные с простудой? – Больничный лист можно открыть, вызвав врача на дом.

«Если человек работает и почувствовал недомогание, ухудшение здоровья, – сразу обращается к терапевту. Мы работаем в телефонном режиме, врач незамедлительно приходит к нему домой, оценивает тяжесть его состояния, открывает больничный лист и ведет наблюдение в домашнем режиме», – пояснила Бендерскому телевидению Наталья Спиваченко, главный врач Бендерского центра амбулаторно-поликлинической помощи.

Даже если недомогания не связаны с простудой. К примеру, беспокоит повышенное давление или болит желудок, все равно лучше сначала вызвать участкового врача. И он уже решит, нужна ли консультация специалиста.

«Врачи между собой на сегодняшний день больше работают в телефонном режиме. Терапевт имеет возможность получить и консультацию узкого специалиста, если что-то не ясно по симптоматике. Потом уже записать своего пациента к узкому специалисту», – рассказала Наталья Спиваченко.

Сейчас главное, чтобы в период карантина горожане меньше выходили на улицу и избегали лишних контактов. Особенно это касается пожилых людей. Впрочем, от коронавируса не защищен никто. В зоне риска – каждый. Поэтому и призыв остается прежним: оставайтесь дома!

Дополнительно сообщаем, в республике сейчас работает бесплатная медконсультация. Дозвониться до специалистов можно по телефону 126 с 8 утра до 8 вечера. По вопросам открытия, продления, закрытия больничных листков по данному номеру НЕ консультируют, передает пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры.

В республике работает и горячая линия по оказанию психологической помощи в чрезвычайных ситуациях. Представители Ассоциации практикующих психологов бесплатно оказывают поддержку приднестровцам во время тревожных новостей о пандемии и вынужденной самоизоляции. Каждый может с 9:00 до 21:00 обратиться по номеру (779) 34746. Есть ещё две дополнительные линии: (778) 47709 и (778) 25609. По данным номерам можно писать в Telegram, WhatsApp и Viber.

Электронный адрес центральной поликлиники: bcapp@mail.ru

Номера телефонов городских и сельских поликлиник

ПОЛИКЛИНИКА № 1 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ», ул. С Лазо, 20
1. Матвиец Анастасия Николаевна 2-12-65 зав. отделения общей врачебной практики – 1 (ООВП)
2. Горчак Андрей Максимович 2-05-33 зав. ООВП 2
3. Лаврентьева Наталья Георгиевна 2-05-33 зав. ООВП

Регистратура пол.1 2-13-66, 2-14-33
Филиал: микрорайон Северный, 21 7-60-21 (терапия), 7-68-85 (педиатрия)

ПОЛИКЛИНИКА № 3 «Ленинский», ул. Коммунистическая, 189а
4. Панасюк Жанна Николаевна 2-03-84 ООВП «Ленинский»
Регистратура «Ленинский» 3-55-75

ПОЛИКЛИНИКА № 4 «Борисовка», ул. 50 лет ВЛКСМ, 5а
5. Мизернюк Валентина Демьяновна 5-18-20 ООВП 1 «Борисовка»
6. Шевцова Тамара Владимировна 6-58-50 ООВП 2 «Борисовка»
Регистратура 6-02-03 (детская 1 этаж), 2-22-14 (взрослая 2 этаж)

ПОЛИКЛИНИКА № 5 «Солнечный», ул. 40 лет Победы, 43а
7. Сухарев Александр Александрович 5-56-55 ООВП «Солнечный»
Регистратура 5-34-22 (В. Бам)

ПОЛИКЛИНИКА № 6 «Солнечный», ул. Ленинградская, 22
8. Шпирко Наталья Анатольевна 5-19-40 ООВП «Солнечный»
Регистратура 5-55-22 (Н. Бам)

ПОЛИКЛИНИКА № 7 «Шелковый», ул. Тимирязева, 38
9. Вызый Наталья Васильевна 7-70-47 ООВП «Шелковый»
Регистратура «Шелковый» 7-70-48

СЕЛЬСКИЕ ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ
10. Хмельницкий Василий Михайлович 3-55-15 зав. СВА Гыска, ул. Ленина, 174
11. Андриенко Наталья Полиевктовна 6-34-36 зав. СВА Протягайловка пер. Первомайский, 6
12. Янковский Валентин Михайлович 0557-32203 гл. врач СВА Парканы, ул. Ленина, 83б
Регистратура СВА Парканы 0557-32296

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