На время действия режима ЧП больничный по уходу за ребенком оформляется по телефону или Интернету. Те, кто почувствовал недомогание, могут вызвать терапевта на дом.
В Приднестровье действует особый порядок получения больничного по уходу за ребёнком в условиях карантина. Так, листок о временной нетрудоспособности можно оформить, отправив заявку на электронный адрес центральной поликлиники или просто позвонив по телефону. А если поднялась температура или есть недомогания, не связанные с простудой? – Больничный лист можно открыть, вызвав врача на дом.
«Если человек работает и почувствовал недомогание, ухудшение здоровья, – сразу обращается к терапевту. Мы работаем в телефонном режиме, врач незамедлительно приходит к нему домой, оценивает тяжесть его состояния, открывает больничный лист и ведет наблюдение в домашнем режиме», – пояснила Бендерскому телевидению Наталья Спиваченко, главный врач Бендерского центра амбулаторно-поликлинической помощи.
Даже если недомогания не связаны с простудой. К примеру, беспокоит повышенное давление или болит желудок, все равно лучше сначала вызвать участкового врача. И он уже решит, нужна ли консультация специалиста.
«Врачи между собой на сегодняшний день больше работают в телефонном режиме. Терапевт имеет возможность получить и консультацию узкого специалиста, если что-то не ясно по симптоматике. Потом уже записать своего пациента к узкому специалисту», – рассказала Наталья Спиваченко.
Сейчас главное, чтобы в период карантина горожане меньше выходили на улицу и избегали лишних контактов. Особенно это касается пожилых людей. Впрочем, от коронавируса не защищен никто. В зоне риска – каждый. Поэтому и призыв остается прежним: оставайтесь дома!
Дополнительно сообщаем, в республике сейчас работает бесплатная медконсультация. Дозвониться до специалистов можно по телефону 126 с 8 утра до 8 вечера. По вопросам открытия, продления, закрытия больничных листков по данному номеру НЕ консультируют, передает пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры.
В республике работает и горячая линия по оказанию психологической помощи в чрезвычайных ситуациях. Представители Ассоциации практикующих психологов бесплатно оказывают поддержку приднестровцам во время тревожных новостей о пандемии и вынужденной самоизоляции. Каждый может с 9:00 до 21:00 обратиться по номеру (779) 34746. Есть ещё две дополнительные линии: (778) 47709 и (778) 25609. По данным номерам можно писать в Telegram, WhatsApp и Viber.
Электронный адрес центральной поликлиники: bcapp@mail.ru
Номера телефонов городских и сельских поликлиник
ПОЛИКЛИНИКА № 1 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ», ул. С Лазо, 20 1. Матвиец Анастасия Николаевна 2-12-65 зав. отделения общей врачебной практики – 1 (ООВП) 2. Горчак Андрей Максимович 2-05-33 зав. ООВП 2 3. Лаврентьева Наталья Георгиевна 2-05-33 зав. ООВП
СЕЛЬСКИЕ ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ 10. Хмельницкий Василий Михайлович 3-55-15 зав. СВА Гыска, ул. Ленина, 174 11. Андриенко Наталья Полиевктовна 6-34-36 зав. СВА Протягайловка пер. Первомайский, 6 12. Янковский Валентин Михайлович 0557-32203 гл. врач СВА Парканы, ул. Ленина, 83б Регистратура СВА Парканы 0557-32296