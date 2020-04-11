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Герои сериала "Маша и Медведь" расскажут, чем заняться дома

Герои сериала "Маша и Медведь" расскажут, чем заняться дома

Герои популярного анимационного сериала "Маша и Медведь" расскажут о самоизоляции и правилах гигиены в новых 3D-роликах.

Первый из них под названием "Чем заняться дома" выйдет в субботу на официальном канале мультсериала, сообщила пресс-служба компании Animaccord, передает ria.ru

"Кроме того, компания Animaccord подготовила специальный ролик с фрагментами из самых популярных эпизодов мультсериала "Маша и Медведь", который рассказывает, как с пользой и комфортом для себя и близких проводить время дома в период пандемии", - сообщила пресс-служба.

Ролик "Оставайтесь дома" является частью глобальной акции создателей сериала "All in the Family" ("Когда все дома", по одноименному названию эпизода №32), который также включает образовательные постеры на тему гигиены, флешмоб "Спасибо врачам".

"Акцию "All in the Family" уже поддержали с запуском крупные телеканалы в разных странах мира, среди которых RAI, DeA Junior (Италия), Tiny Pop (Великобритания), Televisa (Мексика) и другие", - сообщила пресс-служба проекта.
ria.ru
  • Сегодня, 15:46
  • DTV
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