Вчера в лабораторию Кишинёва на исследование были отправлены 44 анализа. Результаты уже известны: 24 теста отрицательные, 20 – положительные! Среди инфицированных 55-летняя жительница с. Чобручи Слободзейского района, мужчина 1944 г.р. из с. Глиное Григориопольского района, житель с. Зозуляны Рыбницкого района (1963 г.р.). В числе заражённых COVID-19 четверо бендерчан: женщины 62, 63, 72 лет и 12-летний подросток. Статистику пополнили 13 тираспольчан: мужчины 29, 34, 58, 73 лет и 51 года; женщины в возрасте 39, 43, 58, 63 лет, 41 и 61 года, а также две жительницы столицы 1951 г. р., передает пресс-служба МВД ПМР
По состоянию на 15:30 одиннадцатого апреля в Слободзейском инфекционном госпитале в стационаре находится 92 человека (в их числе 4 детей). 87 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из них три несовершеннолетних. Состояние большинства пациентов средней степени тяжести. В реанимации остаются 6 человек.
Всего COVID-19 лабораторно подтверждён у 114 приднестровцев:
– 108 человек выявлены и проходят лечение на территории ПМР, – 1 женщина находится в кишинёвской больнице, – 5 человек умерло (у всех были серьёзные сопутствующие хронические заболевания).