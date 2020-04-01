Dnestr.TV

 
0

Число заражённых COVID-19 растёт! Оставайтесь дома!

Число заражённых COVID-19 растёт! Оставайтесь дома!

Вчера в лабораторию Кишинёва на исследование были отправлены 44 анализа. Результаты уже известны: 24 теста отрицательные, 20 – положительные! Среди инфицированных 55-летняя жительница с. Чобручи Слободзейского района, мужчина 1944 г.р. из с. Глиное Григориопольского района, житель с. Зозуляны Рыбницкого района (1963 г.р.). В числе заражённых COVID-19 четверо бендерчан: женщины 62, 63, 72 лет и 12-летний подросток. Статистику пополнили 13 тираспольчан: мужчины 29, 34, 58, 73 лет и 51 года; женщины в возрасте 39, 43, 58, 63 лет, 41 и 61 года, а также две жительницы столицы 1951 г. р., передает пресс-служба МВД ПМР

По состоянию на 15:30 одиннадцатого апреля в Слободзейском инфекционном госпитале в стационаре находится 92 человека (в их числе 4 детей). 87 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из них три несовершеннолетних. Состояние большинства пациентов средней степени тяжести. В реанимации остаются 6 человек.

Всего COVID-19 лабораторно подтверждён у 114 приднестровцев:

– 108 человек выявлены и проходят лечение на территории ПМР,
– 1 женщина находится в кишинёвской больнице,
– 5 человек умерло (у всех были серьёзные сопутствующие хронические заболевания).

mvdpmr.org
  • Сегодня, 15:50
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна