Депутаты Городского совета Бендер приняли программу обустройства парковок, согласно которой стоянки должны появиться во всех районах города. Всего таких мест будет больше двадцати, передает novostipmr.comссылаясь наБендерское телевидение.
«Мы несколько лет консолидировали деньги в рамках программы обустройства парковок и стоянок. Эти объекты будут выполнены либо с асфальтобетоном, либо с плиточным покрытием. Мы приняли обязательные санитарные требования по строительству парковочных мест, учли пожелания граждан и их реализуем. Думаю, программа будет продолжаться не один год», – отметил председатель Бендерского горсовета Юрий Кара.
В этом году будет завершено строительство парковок у Бендерской крепости и городского стадиона, а также по улицам Победы и Суворова.
Кроме того, в городе планируют капитально отремонтировать участки дорог по улицам Старого, 40 лет Победы и Коммунистической.