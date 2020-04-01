Dnestr.TV

 
0

На территории Бендер планируют обустроить более 20 парковок

На территории Бендер планируют обустроить более 20 парковок

Депутаты Городского совета Бендер приняли программу обустройства парковок, согласно которой стоянки должны появиться во всех районах города. Всего таких мест будет больше двадцати, передает novostipmr.com ссылаясь наБендерское телевидение.

«Мы несколько лет консолидировали деньги в рамках программы обустройства парковок и стоянок. Эти объекты будут выполнены либо с асфальтобетоном, либо с плиточным покрытием. Мы приняли обязательные санитарные требования по строительству парковочных мест, учли пожелания граждан и их реализуем. Думаю, программа будет продолжаться не один год», – отметил председатель Бендерского горсовета Юрий Кара.

В этом году будет завершено строительство парковок у Бендерской крепости и городского стадиона, а также по улицам Победы и Суворова.

Кроме того, в городе планируют капитально отремонтировать участки дорог по улицам Старого, 40 лет Победы и Коммунистической.

bendery.tv
  • Сегодня, 15:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна