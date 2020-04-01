Dnestr.TV

 
0

Решение Оперштаба от 10 апреля 2020 года

Решение Оперштаба от 10 апреля 2020 года

Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» в действующей редакции, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 112 «Об определении подчинённости государственной санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики», Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2020 года № 127 «О некоторых мерах, направленных на реализацию Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики», Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 2020 года № 96 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)», протокола расширенного заседания Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции с участием Президента ПМР от 9 апреля 2020 года № 01.1-52/49, в целях проведения мероприятий по профилактике и предотвращению распространения новой вирусной инфекции на территории Приднестровской Молдавской Республики -

решили:

1. Органам государственной власти, государственным органам ПМР, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, максимально исключить в своей деятельности из обращения бумажный документооборот, используя в этих целях электронную почту (электронный документооборот).

2. Министерству здравоохранения ПМР, в связи с развёртыванием дополнительных стационарных отделений для лечения больных коронавирусной инфекцией в городах и районах республики, в оперативном порядке провести работу по формированию резерва кадров и закреплению медицинских работников за тем или иным учреждением (в зависимости от потребности).

Государственным администрациям городов и районов республики оперативно оказывать повсеместную помощь в проведении ремонтно-восстановительных работ в провизорных отделениях и др.

3. Министерству здравоохранения ПМР провести анализ финансового состояния медицинских учреждений, по результатам сформировать потребности целевого назначения. Направить данную информацию в Правительство ПМР для выделения необходимого финансирования.

4. Министерству здравоохранения ПМР в максимально сжатые сроки изучить и предоставить информацию о возможности проведения гемодиализного лечения в условиях Слободзейского карантинного центра.

5. Министерству здравоохранения ПМР представить перечень предложений, связанных с закреплением на законодательном уровне выплат (компенсаций) медицинским работникам, у которых был подтверждён диагноз заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

6. Начальникам территориальных гарнизонов ОВД ПМР в целях полного ограничения доступа граждан на территорию объектов религиозных культов и непроведения религиозных обрядов за пределами этих объектов в период Пасхальных праздников:

а) выработать планы охраны общественного порядка и безопасности граждан с учётом строгого контроля над соблюдением ими карантинных мер в период проведения предстоящих религиозных праздников;

б) провести встречи со всеми главами религиозных организаций, представителями религиозных конфессий и ознакомить их в письменной форме о необходимости соблюдения карантинных мер при проведении религиозных обрядов в период Пасхальных праздников, которые предусматривают исключение нахождения верующих в помещениях религиозных объектов и на прилегающей территории.

Руководитель Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции – министр внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики генерал-майор милиции Р. П. Мова

г. Тирасполь, 10 апреля 2020 года

novostipmr.com
  • Сегодня, 16:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна