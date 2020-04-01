Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» в действующей редакции, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 112 «Об определении подчинённости государственной санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики», Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2020 года № 127 «О некоторых мерах, направленных на реализацию Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики», Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 2020 года № 96 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)», протокола расширенного заседания Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции с участием Президента ПМР от 9 апреля 2020 года № 01.1-52/49, в целях проведения мероприятий по профилактике и предотвращению распространения новой вирусной инфекции на территории Приднестровской Молдавской Республики -
решили:
1. Органам государственной власти, государственным органам ПМР, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, максимально исключить в своей деятельности из обращения бумажный документооборот, используя в этих целях электронную почту (электронный документооборот).
2. Министерству здравоохранения ПМР, в связи с развёртыванием дополнительных стационарных отделений для лечения больных коронавирусной инфекцией в городах и районах республики, в оперативном порядке провести работу по формированию резерва кадров и закреплению медицинских работников за тем или иным учреждением (в зависимости от потребности).
Государственным администрациям городов и районов республики оперативно оказывать повсеместную помощь в проведении ремонтно-восстановительных работ в провизорных отделениях и др.
3. Министерству здравоохранения ПМР провести анализ финансового состояния медицинских учреждений, по результатам сформировать потребности целевого назначения. Направить данную информацию в Правительство ПМР для выделения необходимого финансирования.
4. Министерству здравоохранения ПМР в максимально сжатые сроки изучить и предоставить информацию о возможности проведения гемодиализного лечения в условиях Слободзейского карантинного центра.
5. Министерству здравоохранения ПМР представить перечень предложений, связанных с закреплением на законодательном уровне выплат (компенсаций) медицинским работникам, у которых был подтверждён диагноз заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
6. Начальникам территориальных гарнизонов ОВД ПМР в целях полного ограничения доступа граждан на территорию объектов религиозных культов и непроведения религиозных обрядов за пределами этих объектов в период Пасхальных праздников:
а) выработать планы охраны общественного порядка и безопасности граждан с учётом строгого контроля над соблюдением ими карантинных мер в период проведения предстоящих религиозных праздников;
б) провести встречи со всеми главами религиозных организаций, представителями религиозных конфессий и ознакомить их в письменной форме о необходимости соблюдения карантинных мер при проведении религиозных обрядов в период Пасхальных праздников, которые предусматривают исключение нахождения верующих в помещениях религиозных объектов и на прилегающей территории.
Руководитель Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции – министр внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики генерал-майор милиции Р. П. Мова г. Тирасполь, 10 апреля 2020 года