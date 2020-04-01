11 апреля в лабораторию Кишинёва было отправлено 43 анализа пациентов, поступивших с первичными симптомами заболевания COVID-19 в территориальные учреждения здравоохранения ПМР. 26 результатов – отрицательные. В работе остаются 17 проб (в их числе один биоматериал на контрольном тестировании), передает пресс-служба МВД ПМР.
В Слободзейском инфекционном госпитале в стационаре находится 114 человек (в их числе 5 несовершеннолетних). 107 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из них четыре несовершеннолетних. Пневмония у 43 человек. Состояние большинства пациентов средней степени тяжести.
Всего COVID-19 лабораторно подтверждён у 114 приднестровцев:
– 108 проходят лечение на территории ПМР, – 1 женщина находится в кишинёвской больнице, – 5 человек умерло (у всех были серьёзные сопутствующие хронические заболевания). mvdpmr.org