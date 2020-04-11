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Границы Шенгензоны могут быть закрыты до осени

Границы Шенгензоны могут быть закрыты до осени

Границы стран Шенгенской зоны из-за пандемии коронавирусной инфекции могут остаться закрытыми как минимум до сентября. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон на закрытой видеоконференции с главами профсоюзов страны.

Как пояснил BFM один из участников встречи, французский лидер отметил, что в разных странах течение заболевания проходит по-разному. Он не исключил, что когда ситуация в мире в целом стабилизируется, в отдельных регионах возникнет повторная вспышка инфекции, сообщает ria.ru.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала Шенгенским странам продлить срок действия ограничений на необязательные поездки в Евросоюз до 15 мая.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи умерли.

ria.ru
  • Сегодня, 03:52
  • DTV
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