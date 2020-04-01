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ВОЗ обеспокоилась коронавирусом в Беларуси и спрогнозировала там вспышку Covid-19

ВОЗ обеспокоилась коронавирусом в Беларуси и спрогнозировала там вспышку Covid-19

Беларусь ожидает нового этапа распространения коронавирусной инфекции. Поэтому стране нужны новые меры по сдерживанию заболевания.

Об этом сообщил глава работавшей в республике миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик О'Коннор, передает strana.ua ссылаясь на Интерфакс.

"Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса. Ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер", - сказал Патрик О'Коннор на брифинге по итогам работы миссии.

Он говорит, что кривая заболеваемости крутая, поэтому нужны дополнительные меры, чтобы ее сгладить. Эксперт подчеркнул, что "все мероприятия, которые предпринимаются в Беларуси, влияют на Европу и на весь мир".

С 8 апреля, когда миссия начала работать число заболевших стало расти в два раза каждые два-три дня.

"Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц", - сказал О'Коннор.

Представитель ВОЗ пояснил, что принятие рекомендуемых дополнительных мер не означает, что это "обязательно карантин или комендантский час", но основное - запрет массовых мероприятий.

По его словам, сейчас настало время укреплять взаимодействие правительства с обществом, поскольку ситуация с COVID-19 требует консолидации всех усилий.

"Это забег на долгую дистанцию, а не спринт. Нам нужно быть готовыми к тому, чтобы продолжать поддерживать меры на протяжении 12-18 месяцев", -добавил представитель ВОЗ.

Он также подтвердил рекомендации прекратить массовые мероприятия в Белоруссии, комментируя целесообразность проведения 9 мая в Минске военного парада.

Как передает Интерфакс-Запад, в Беларуси по состоянию на 11 апреля умерли 23 человека с коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 2226, свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

"На 11 апреля на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек (на 10 апреля было 1793 - ИФ)", - проинформировали в Минздраве.

"Умерло 23 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (на 10 апреля было 19 человек - ИФ), - добавили там.

При этом в министерстве отметили, что "в основном заболевание протекает в легкой или средней форме".

По данным Минздрава, 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

После прохождения лечения к субботе выздоровели 172 человека (169 на 10 апреля).

Таким образом, общее количество людей, заболевших COVID-19 в Беларуси по состоянию на 11 апреля составляет 2226 человек.
  • Сегодня, 04:09
  • DTV
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