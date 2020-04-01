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В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 100 тыс. человек

В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 100 тыс. человек

В течение этого периода зафиксирован один летальный случай от осложнений в результате гриппа.
С 30 марта по 5 апреля ОРВИ и гриппом в Украине заболели 105 тыс. 116 человек, из них 39,5% - дети в возрасте до 17 лет. Один человек скончался от осложнений в результате гриппа. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

По данным ведомства, интенсивный показатель заболеваемости составил 274,9 на 100 тыс. населения, что на 42% меньше эпидемического порога по Украине, сообщает korrespondent.net.

"По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 3 из 17 образцов материалов определены вирусы гриппа: 2 - типа А(Н1)pdm09, 1 - типа B", - говорится в сообщении.

С 30 марта по 5 апреля против гриппа вакцинировались пять человек, с начала эпидемического сезона - 238 тыс. 19 человек.

В ЦОЗ подчеркивают, что ни один умерший от гриппа в течение данного сезона не имел прививки.

Ранее в Минздраве заявили, что карантин из-за коронавируса привел к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ.
korrespondent.net
  • Сегодня, 04:13
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