Dnestr.TV

 
0

По данным Оперативного штаба

По данным Оперативного штаба

По состоянию на 15:00 двенадцатого апреля в Слободзейском инфекционном госпитале в стационаре находится 112 человек (в их числе 5 детей). 106 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из них четверо несовершеннолетних. С пневмонией 42 человека. Состояние большинства средней степени тяжести. В реанимации остаются 7 пациентов: четверо мужчин и трое женщин. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены два человека (мужчина и женщина), остальным проводят кислородную терапию.

Всего COVID-19 лабораторно подтверждён у 130 приднестровцев:

– 122 человека проходят лечение на территории ПМР,
– 1 женщина находится в кишинёвской больнице,
– 1 пациентка выздоровела,
– 6 человек умерло (у всех были серьёзные сопутствующие хронические заболевания).

mvdpmr.org
  • Сегодня, 17:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • В Бендерах усилят карантинный режим

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • В Бендерах усилят карантинный режим
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна