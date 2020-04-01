По состоянию на 15:00 двенадцатого апреля в Слободзейском инфекционном госпитале в стационаре находится 112 человек (в их числе 5 детей). 106 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из них четверо несовершеннолетних. С пневмонией 42 человека. Состояние большинства средней степени тяжести. В реанимации остаются 7 пациентов: четверо мужчин и трое женщин. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены два человека (мужчина и женщина), остальным проводят кислородную терапию.
Всего COVID-19 лабораторно подтверждён у 130 приднестровцев:
– 122 человека проходят лечение на территории ПМР, – 1 женщина находится в кишинёвской больнице, – 1 пациентка выздоровела, – 6 человек умерло (у всех были серьёзные сопутствующие хронические заболевания).