Водитель автомобиля марки Opel Zafira, двигаясь по Тирасполю, проигнорировал требование сотрудников госавтоинспекции об остановке. Пытаясь скрыться, он проехал на красный сигнал светофора, после выезжал на полосу встречного движения, создавал аварийные ситуации. Всё происходило около десяти часов вечера, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Нарушителя преследовали несколько экипажей ДПС. Ночного гонщика удалось остановить только после применения оружия. Выстрел был один. Сотрудник СОБР «Днестр» МВД ПМР попал в переднее левое колесо. Автомобиль потерял управление, ударился о бетонное ограждение у арки в с. Парканы. К этому времени все въезды и выезды из села перекрыли дорожные автопатрули. Водитель был задержан.
За рулём иномарки находился 18-летний житель с. Парканы. Как выяснилось, машину парень взял у отца без разрешения. Хотел покататься. Автомобиль стоял во дворе частного дома, ключи были в замке зажигания. Родители об угоне узнали только от сотрудников милиции. Молодой человек водительское удостоверение не получал. mvdpmr.org