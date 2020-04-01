Dnestr.TV

 
0

Ночная погоня. Правонарушитель задержан

Ночная погоня. Правонарушитель задержан

Водитель автомобиля марки Opel Zafira, двигаясь по Тирасполю, проигнорировал требование сотрудников госавтоинспекции об остановке. Пытаясь скрыться, он проехал на красный сигнал светофора, после выезжал на полосу встречного движения, создавал аварийные ситуации. Всё происходило около десяти часов вечера, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Нарушителя преследовали несколько экипажей ДПС. Ночного гонщика удалось остановить только после применения оружия. Выстрел был один. Сотрудник СОБР «Днестр» МВД ПМР попал в переднее левое колесо. Автомобиль потерял управление, ударился о бетонное ограждение у арки в с. Парканы. К этому времени все въезды и выезды из села перекрыли дорожные автопатрули. Водитель был задержан.

За рулём иномарки находился 18-летний житель с. Парканы. Как выяснилось, машину парень взял у отца без разрешения. Хотел покататься. Автомобиль стоял во дворе частного дома, ключи были в замке зажигания. Родители об угоне узнали только от сотрудников милиции. Молодой человек водительское удостоверение не получал.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 17:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • В Бендерах усилят карантинный режим

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • В Бендерах усилят карантинный режим
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна