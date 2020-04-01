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Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса

Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса

Глава государства пообещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины против коронавируса.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от коронавируса, о чем говорится в интервью lb.ua, передает korrespondent.net.

Ляшко отметил, что надеется, что в ближайшее время появится вакцина или препараты для лечения коронавируса.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - заявил он.

Как сообщалось, вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре. Об этом заявила профессор и ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт.

Также Корреспондент писал, что в США разработали вакцину против COVID-19 в виде пластыря.
korrespondent.net
  • Сегодня, 17:28
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