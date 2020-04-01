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В Кишиневе появится памятник Юрию Гагарину

В Кишиневе появится памятник Юрию Гагарину

С такой инициативой выступил фонд "Диалог культур - единый мир".

Памятник, посвященный первому космонавту Юрию Гагарину, будет установлен в столице Молдавии. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Молдавии, оказывающего содействие этому проекту, Михаил Давыдов.

С такой инициативой выступил фонд "Диалог культур - единый мир", бюст готов и ожидает, когда его перевезут в Кишинев. Надеемся осуществить перевозку летом, как только позволит обстановка, осложнившаяся пандемией", - сказал Давыдов. По его словам, организаторы обратились к властям Кишинева с просьбой выделить место для памятника на бульваре, который носит имя первого космонавта.

В Молдавии Гагарин побывал в 1966 году по приглашению комсомольской организации Кишинева, город тогда отмечал свое 500-летие. В ходе поездки Гагарин провел встречи с представителями молдавской молодежи, побывал гостем на молдавской свадьбе, посетил знаменитые винные погреба Cricova, где оставил запись в книге почетных гостей.

Молдавия в советское время внесла свой вклад в освоение космоса. На заводах "Мезон", "Сигнал", "Счетмаш", "Микропровод" и других предприятиях производилась электроника, приборы и другое оборудование для ракет и космических кораблей. Также в республике разработали и производили специальную фотопленку, каждый кадр которой был покрыт несколькими слоями специального светочувствительного соединения, что позволяло многократно использовать ее в космосе, и карандаш, которым можно было долго пользоваться в условиях невесомости.

Молдавские ученые и аграрии стали одними из основных разработчиков и производителей питания для космонавтов. Для этого в стране была освоена новая технология сублимации фруктов и овощей, производства соков, фруктовых пюре и овощных соусов. По рекомендации космонавта Георгия Гречко молдавские виноделы разработали лечебно-тонизирующий напиток "Космический", дающий энергию космонавтам в полете и помогающий восстанавливаться после посадки. Для его изготовления использовали вино, виноградный сок, элеутерококк, женьшень и разные травы. Эмблему для напитка, который в последние годы появился и в свободной продаже, нарисовал космонавт Алексей Леонов. На ней изображены космический корабль и подводная лодка. Помимо еды в тюбиках, здесь также разработали прибор для производства биомассы - "космического мяса", из которого космонавт Валентин Лебедев готовил блюда на корабле "Союз-13".
tass.ru
  • Сегодня, 06:23
  • DTV
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