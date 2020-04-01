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Стоимость продовольственных товаров за январь-март 2020 года увеличилась в Приднестровье почти на два процента

Стоимость продовольственных товаров за январь-март 2020 года увеличилась в Приднестровье почти на два процента

Стоимость продовольственных товаров за январь-март 2020 года увеличилась в Приднестровье почти на два процента. При этом, по отношению к предыдущему месяцу продукты питания в среднем по республике подорожали почти на один процент, передает newspmr.com. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 апреля 2020 года. Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 59.62 руб.
Говядина бескостная – 86.03 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 75.52 руб.
Свинина бескостная – 78.05 руб.
Фарш мясной – 60.14 руб.
Пельмени – 40.94 руб.
Печень говяжья – 86.03 руб.
Куры потрошеные – 35.22 руб.
Окорочка куриные – 32.48 руб.
Сало – 34.20 руб.
Колбаса вареная – 93.91 руб.
Сосиски – 70.28 руб.
Сардельки – 79.62 руб.
Колбаса полукопченая – 120.67 руб.
Мясокопчености – 131.86 руб.
Колбаса сырокопченая – 207.81 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 49.20 руб.
Карась свежий – 30.91 руб.
Толстолобик свежий – 29.91 руб.
Салака – 17.18 руб.
Хек – 47.55 руб.
Скумбрия – 57.09 руб.
Сельдь замороженная – 27.94 руб.
Сельдь соленая – 34.74 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 25.07 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 12.55 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 24.46 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 18.12 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 7.21 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 10.63 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 11.36 руб.
Кефир, 0,5 л – 5.78 руб.
Ряженка, 0,5 л – 8.07 руб.
Сметана, кг – 40.33 руб.
Сметана на рынке, кг – 43.85 руб.
Творог, кг – 49.97 руб.
Творог на рынке, кг – 46.84 руб.
Сыр твердый, кг – 120.53 руб.
Брынза на рынке, кг – 69.79 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 8.64 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.23 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 10.06 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 9.70 руб.
Рис шлифованный, кг – 17.87 руб.
Крупа манная, кг – 11.01 руб.
Крупа гречневая, кг – 16.87 руб.
Крупа пшеничная, кг – 6.94 руб.
Крупа кукурузная, кг – 9.55 руб.
Крупа ячневая, кг – 7.58 руб.
Крупа перловая, кг – 7.70 руб.
Овсяные хлопья, кг – 23.60 руб.
Горох, кг – 10.07 руб.
Фасоль, кг – 25.59 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 13.77 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 14.50 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая прошлого года, кг – 8.33 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 5.19 руб.
Лук репчатый, кг – 8.24 руб.
Свёкла столовая, кг – 5.62 руб.
Морковь, кг – 6.49 руб.
Чеснок, кг – 55.77 руб.
Яблоки, кг – 8.91 руб.
Апельсины, кг – 20.98 руб.
Лимоны, кг – 32.08 руб.
Бананы, кг – 20.74 руб.
Сливы сушёные, кг – 37.44 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 74.86 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 37.47 руб.
Сок томатный, л – 17.34 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 8.79 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 18.00 руб.
Соки фруктовые, л – 17.18 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 12.54 руб.
Сахар-песок, кг – 9.68 руб.
Шоколад, 100 г – 15.75 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 7.30 руб.
Соль пищевая, кг – 4.55 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 21.67 руб.
Лист лавровый, 100 г – 22.97 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 37.88 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 42.17 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.40 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 18.95 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в марте 2020 года подорожали на 0,93% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года стали дороже на 1,68%.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 08:14
  • DTV
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