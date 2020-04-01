Стоимость продовольственных товаров за январь-март 2020 года увеличилась в Приднестровье почти на два процента. При этом, по отношению к предыдущему месяцу продукты питания в среднем по республике подорожали почти на один процент, передает newspmr.com. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 апреля 2020 года. Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 59.62 руб. Говядина бескостная – 86.03 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 75.52 руб. Свинина бескостная – 78.05 руб. Фарш мясной – 60.14 руб. Пельмени – 40.94 руб. Печень говяжья – 86.03 руб. Куры потрошеные – 35.22 руб. Окорочка куриные – 32.48 руб. Сало – 34.20 руб. Колбаса вареная – 93.91 руб. Сосиски – 70.28 руб. Сардельки – 79.62 руб. Колбаса полукопченая – 120.67 руб. Мясокопчености – 131.86 руб. Колбаса сырокопченая – 207.81 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 49.20 руб. Карась свежий – 30.91 руб. Толстолобик свежий – 29.91 руб. Салака – 17.18 руб. Хек – 47.55 руб. Скумбрия – 57.09 руб. Сельдь замороженная – 27.94 руб. Сельдь соленая – 34.74 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 25.07 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 12.55 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 24.46 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 18.12 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 7.21 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 10.63 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 11.36 руб. Кефир, 0,5 л – 5.78 руб. Ряженка, 0,5 л – 8.07 руб. Сметана, кг – 40.33 руб. Сметана на рынке, кг – 43.85 руб. Творог, кг – 49.97 руб. Творог на рынке, кг – 46.84 руб. Сыр твердый, кг – 120.53 руб. Брынза на рынке, кг – 69.79 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 8.64 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.23 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 10.06 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 9.70 руб. Рис шлифованный, кг – 17.87 руб. Крупа манная, кг – 11.01 руб. Крупа гречневая, кг – 16.87 руб. Крупа пшеничная, кг – 6.94 руб. Крупа кукурузная, кг – 9.55 руб. Крупа ячневая, кг – 7.58 руб. Крупа перловая, кг – 7.70 руб. Овсяные хлопья, кг – 23.60 руб. Горох, кг – 10.07 руб. Фасоль, кг – 25.59 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 13.77 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 14.50 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая прошлого года, кг – 8.33 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 5.19 руб. Лук репчатый, кг – 8.24 руб. Свёкла столовая, кг – 5.62 руб. Морковь, кг – 6.49 руб. Чеснок, кг – 55.77 руб. Яблоки, кг – 8.91 руб. Апельсины, кг – 20.98 руб. Лимоны, кг – 32.08 руб. Бананы, кг – 20.74 руб. Сливы сушёные, кг – 37.44 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 74.86 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 37.47 руб. Сок томатный, л – 17.34 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 8.79 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 18.00 руб. Соки фруктовые, л – 17.18 руб. Яйца куриные, 10 шт – 12.54 руб. Сахар-песок, кг – 9.68 руб. Шоколад, 100 г – 15.75 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 7.30 руб. Соль пищевая, кг – 4.55 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 21.67 руб. Лист лавровый, 100 г – 22.97 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 37.88 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 42.17 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.40 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 18.95 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в марте 2020 года подорожали на 0,93% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года стали дороже на 1,68%.