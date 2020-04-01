По состоянию на 9:00 тринадцатого апреля в Слободзейском инфекционном госпитале в стационаре находится 127 человек (в их числе 5 детей). 122 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из них четверо несовершеннолетних. С пневмонией 48 человек. Состояние большинства средней степени тяжести. В реанимации остаются 6 пациентов, передает пресс-служба МВД ПМР.
Всего COVID-19 лабораторно подтверждён у 131 приднестровца:
– 122 человека проходят лечение на территории ПМР,
– 1 женщина находится в кишинёвской больнице,
– 1 пациентка выздоровела,
– 7 человек умерло (у всех были серьёзные сопутствующие хронические заболевания).
Сегодня в реанимации Слободзейского инфекционного госпиталя умерла 69-летняя тираспольчанка. Пенсионерка в крайне тяжёлом состоянии была доставлена 5 апреля в ЦРБ из эндокринологического отделения РКБ.
В реанимации была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У женщины был подтверждён COVID-19, диагностирована двухсторонняя пневмония тяжёлой степени. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания: сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось. mvdpmr.org