Огонь продолжает распространяться вопреки усилиям пожарных. Пожар добрался до Припяти, до хранилищ радиоактивных отходов - 2 км. Пожар в зоне отчуждения в Чернобыле добрался до Припяти и стремительно распространяется, вопреки усилиям спасателей. Об этом заявил член общественного совета при госагентстве по управлению зоною отчуждения Ярослав Емельяненко в Facebook в понедельник, 13 апреля, передает korrespondent.net.
"У меня два варианта: или до Кабмин не доносят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 86 году. Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов Подлесный, где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС", - написал Емельяненко.
Емельяненко подчеркивает опасность ситуации и указывает на отсутствие должной реакции от правительства и ГСЧС.
"Зайдите на страницы Кабмина, ГСЧС и профильных госучреждений - у них все под контролем и все нормально. Горит там, горит сям, но это ок. И то, что эта серия поджогов, по всем юридическим признакам, является террористическим актом, который сейчас выйдет за пределы страны и станет международным - это нормально, не обращайте внимания, ситуация штатная. На место не допускают волонтеров и журналистов", - продолжил Емельяненко и призвал отмечать в комментариях чиновников, чтобы добиться реакции на происходящее.
Полиция вручила подозрение 27-летнему жителю села Раговка, который признался, что поджигал сухую траву вблизи лесничества, что повлекло за собой неконтролируемый лесной пожар.
Сегодня также стало известно, что пожар в Чернобыльской зоне уже уничтожил 12 бывших сел, и огонь вплотную приблизился к атомной станции.
За минувшие сутки спасатели за сутки 140 раз сбрасывали воду на пожар в Чернобыльской зоне. korrespondent.net