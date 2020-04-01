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В Бендерах готовятся к 75-летию Великой Победы

В Бендерах готовятся к 75-летию Великой Победы

Ремонтируют памятники. Коммунальщики работают на площади Героев. По традиции именно здесь проходят основные мероприятия 9 мая. Мемориал «Братские могилы» полностью обновляют. Меняют тротуарную плитку. Старая просела и потрескалась. Обновляют мраморный настил у «Вечного огня», ремонтируют ступени.

Требует реконструкции и главный обелиск мемориала. Напоминающий по форме трехгранный штык русской винтовки. Построили его еще в 60-е годы прошлого столетия из плотной горной породы лабрадорита. Более чем за полвека существования памятник дал мелкие трещины и накренился. Еще зимой его планировали полностью реконструировать. Для этого необходимо не менее 300 тысяч рублей. Пока таких денег в бюджете нет. Временно обошлись косметическим ремонтом, передает пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры.

А вот в парке Победы села Гиска масштабная реконструкция уже идет полным ходом. Старый асфальт меняют на современную плитку, строят новое ограждение парковой зоны.

«В последующем будет сформирована подход-площадка к парку, потому что там были трава, болото. Сейчас будет твердое покрытие, установят поручни, чтобы пожилые люди могли подняться, покрасят и скамейки», – рассказала Бендерскому телевидению Олеся Хмельницкая, глава администрации села Гиска.

Реставрируют в сельском парке и памятник неизвестному солдату. Совсем скоро центральную аллею украсит новый исторический баннер, посвященный Великой Победе. Ближе к маю здесь появится и новая зелень. Высадят сотню саженцев клена и сирени. А вот кусты вечно зеленого буксуса, возможно, придется вырубить – если не получится многолетнему растению вернуть прежний здоровый вид.

Ежегодно 9 мая живые цветы ложатся и к памятнику погибшим разведчикам в селе Протягайловка. Сейчас здесь тоже идет ремонт. Всю территорию вокруг памятного знака выкладывают новой тротуарной плиткой. Старая растрескалась и раскололась. Новая - в разы крепче и прочнее. К тому же, местного производства - сделана на предприятии «КоммуналДорСервис».

«После замены плиточного покрытия восстановят газоны, будет завезен чернозем и подсажены зеленые насаждения. Сейчас там розы, они будут сохранены, при необходимости их количество увеличат», – пояснил Сергей Юрецкий, начальник УЖКХ г. Бендеры.

Все ремонтные работы в памятных местах будут завершены в 20 числах апреля. На эти нужды из городского бюджета выделено 160 тысяч рублей.
bendery-ga.org
  • Сегодня, 17:06
  • DTV
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