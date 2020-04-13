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Лукашенко призвал лежащих в больницах бороться за свои жизни

Лукашенко призвал лежащих в больницах бороться за свои жизни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах жителей республики на фоне "коронавирусного психоза" не опускать руки и бороться за свои жизни - как при заражении COVID-19, так и при других заболеваниях.

Лукашенко в понедельник принял с докладом главу администрации президента Игоря Сергеенко, председателя верхней палаты парламента Наталью Кочанову и министра здравоохранения Владимира Караника, передает ria.ru

"И впервые я хочу обратиться - много говорили о врачах, спасибо им, кто там ночует и днюет в больницах, лечит наших людей в этот непростой период - к людям, которые находятся в стационарах и не просто болеют с органами дыхания. Нет, ко всем обратиться. Потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь", - сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что хотел бы на встрече обсудить предстоящие в республике мероприятия, в частности политические и военные. По словам главы государства, Караника пригласили, чтобы он доложил, "какая ситуация на фронте здравоохранения".

"При этом хочу подчеркнуть: меня сегодня, естественно, будет интересовать, как разворачивается у нас, или уже сворачивается, психоз с коронавирусом. Но меня больше будет интересовать ситуация в соотношении с другими болезнями… Я еще раз хочу напомнить, что мы можем очень серьезно просто обидеть и унизить людей, которые сегодня находятся в больнице, страдают другими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологией, астматики у нас есть, сахарный диабет, в общем пневмонии, как всегда в этот период. Поэтому меня интересует целый комплекс вопросов. И обращаю внимание, особенно министерства здравоохранения, чтобы мы не забыли этих людей", - сказал президент.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались. По данным на воскресенье, в Белоруссии число инфицированных COVID-19 составляет 2578, в том числе 26 пациентов скончались.
ria.ru
  • Сегодня, 17:37
  • DTV
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