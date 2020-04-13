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Гриф "секретно" снят: документальные свидетельства об освободителях Вены

Гриф "секретно" снят: документальные свидетельства об освободителях Вены

В канун 75-летней годовщины освобождения австрийской столицы российское военное ведомство открыло на своем сайте специальный раздел "Венский вальс Победы".

Минобороны России рассекретило архивные документы, свидетельствующие о героизме советских солдат во время освобождения Вены в 1945 году.

В канун 75-летней годовщины освобождения Вены ведомство открыло на своем сайте специальный раздел "Венский вальс Победы", в котором опубликованы исторические рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Там можно найти копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов, передает sputnik.md.

"В боях за столицу Австрии советские бойцы демонстрировали храбрость и мужество. В политдонесении 3-го Украинского фронта от 20 апреля 1945 года приведены многочисленные примеры героизма и отваги красноармейцев", - говорится в сообщении ведомства.

Рассказывается о подвиге гвардии старшего сержанта Андрея Кульнева, который в составе группы с тремя саперами проник в тыл противника и вышел к венскому Имперскому мосту через Дунай, имея задачу разминировать его.

Несмотря на серьезные меры охраны, воины прорвались к фермам моста, добрались до проводов, подведенных к зарядам, и перерезали их. Мост был спасен, что обеспечило советским войскам успешное преодоление реки.

"Гвардии старший сержант Кульнев, презирая смерть, точно выполнил приказ командования. С группой в составе гвардии старшины Минина, гвардии красноармейцев Борисова и Маскальчука прорвались через вражескую оборону, по фермам моста добрались до его середины и перерезали провода заминированного объекта, а взрывчатые вещества сбросили в воду. Мост был сохранен. Части Красной армии стремительной атакой опрокинули (врага – ред.) и, преследуя его, продолжали наступление на левом берегу Дуная, пользуясь сохраненным мостом", - говорится в наградном листе.

Уточняется, что за этот подвиг Кульневу было присвоено звания Героя Советского Союза.

В разделе представлены документы, в которых описывается подвиг гвардии младшего сержанта Алексея Пономарева.
"28 марта младший сержант Пономарев был послан разведать расположение обороны и огневых средств противника. Он вплотную подполз к немецким траншеям, но был обнаружен группой немцев и вступил с ними в неравный рукопашный бой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Пономарев уничтожил трех фашистов, но был тяжело ранен и попал в плен.

"Гитлеровцы набросили тов. Пономареву на шею веревку и поволокли в траншею. Они резали его ножами, кололи штыками, били тупым железом, добиваясь получить сведения о наших частях. Мужественный гвардеец-герой младший сержант Пономарев не проронил ни одного слова о разглашении военной тайны о наших частях. Не добившись никаких данных от Пономарева, в лютой злобе гитлеровцы облили его бензином, подожгли и выбросили за траншеи", - говорится в наградном листе.

Публикация рассекреченных документов об освобождении города Вены от немецко-фашистских захватчиков из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, отмечается в сообщении МО РФ.

sputnik.md
Фото © Sputnik/Семен Раскин

  • Сегодня, 07:44
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