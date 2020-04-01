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Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

К тушению пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц техники
В Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить пожары. Вертолеты сбросили 538 т воды. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар лесной подстилки вблизи с. Звиздаль, Житомирской области, на территории Народичского и Клищивського лесничеств локализован.

"Открытого огня нет, наблюдается тление 2 ячеек на общей площади около 5 га. К тушению привлечены 67 человек и 21 единица техники, из них от ГосЧС 36 человек личного состава и 11 единиц техники", - говорится в сообщении ведомтсва, передает 112.ua.

В тоже время в Киевской области в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Отмечается, что к тушению пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГосЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГосЧС, которыми 13 апреля осуществлено 227 сбросы - 538 т воды).

Вчера, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский пообещал во вторник обнародовать правду о пожаре в Чернобыльской зоне.

Также в ГосЧС сообщали, что Чернобыльская атомная станция и хранилища отработанного топлива не находятся под угрозой из-за масштабных пожаров в зоне отчуждения.

Установлен третий поджигатель травы в Чернобыле

Мужчина сжигал мусор, а затем высыпал остатки тлеющего костра на сухостой. Когда трава вспыхнула, мужчина не вызвал пожарных, и огонь начал распространяться.

Полиция установила личность третьего поджигателя травы в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в понедельник, 13 апреля, передает korrespondent.net.

Очередной пожар на территории зоны ЧАЭС произошел сегодня, около 14 часов. Поджигателем оказался 37-летний местный житель. Мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло загорание сухостоя.

"Когда мужчина вернулся на то место, то видел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, ни в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. Однако было уже поздно, огонь перекинулся дальше", - сообщают правоохранители.

Далее ветер перекинул огонь на территорию леса, а дальше в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар. Сейчас пожарные продолжают борьбу с огнем на территории Чернобыльской АЭС.

Полиция откроет по факту уголовное производство по ст. 245 УК.



Ранее член общественного совета при ГАЗО Ярослав Емельяненко заявил о кртической ситуации с пожаром. По его словам, пожар добрался до Припяти и приближается к хранилищу радиоактивных отходов Подлесный.

Спасатели назвали очаги пожара в Чернобыльской зоне

Огонь бушует на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств.
По состоянию на 7:00 вторника, 14 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает korrespondent.net.

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

"По состоянию на 7 ч. 14 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля осуществлено 227 сбросов - 538 т воды).



Животные Чернобыля в отчаянии бродят после пожара

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото, подписав их: "Олени переходят вброд реку Уж, а лошади Пржевальского гуляют возле села Рудня-Вересня".

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

Снимками диких лошадей Пржевальского 5 апреля в своем Facebook поделился также биолог Денис Вишневский.

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

Спустя неделю от начала пожара Chernobyl Tour показал вот этот ролик. На нем две лошади Пржевальского скачут уже по выжженной земле.



В заповеднике отмечают, что если некоторые животные еще могут убежать от огня, то первые весенние цветы остаются погибать.

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

"На фото прекрасные и нежные раннецветущие многолетние тенелюбивые анемоны. Белая - ветреница дубравная. Желтая - лютиковая. Их еще называют ветреница, потому что они зацветают, когда из-за смены погоды часто поднимаются ветры", - говорится в подписи к этому фото.

Фото после пожаров⬇ Подпись к ним: "Что теперь на месте сплошных кружевных ковров анемон, лиловатых скоплений хохлатки или десятков других ранних растений? Обожженные, обугленные, уничтожены поджигателями остатки!"

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

Пожар в Чернобыле: из-за чего горит лес и кто пострадал от этого (Фото, Видео)

  • Сегодня, 08:43
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