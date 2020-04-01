По состоянию на 9:30 четырнадцатого апреля в Слободзейском инфекционном госпитале в стационаре находится 144 человека (в их числе 5 детей). 143 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из них четверо несовершеннолетних. С пневмонией 47 человек. Состояние большинства средней степени тяжести. В реанимации остаются 6 пациентов.
Всего COVID-19 лабораторно подтверждён у 152 приднестровцев:
– 143 человека проходят лечение на территории ПМР, – 1 женщина находится в кишинёвской больнице, – 1 пациентка выздоровела, – 7 человек умерло (у всех были серьёзные сопутствующие хронические заболевания).