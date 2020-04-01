Внешнеторговый оборот Приднестровья составил к началу апреля $435,2 млн, что на 0,9% ($4 млн) меньше, чем год назад.
При этом экспорт вырос на 3,55% - почти до $150,6 млн., в то время как импорт сократился - на 3,1 - до $284,6 млн, передает point.md ссылаясь на infotag.md
Больше всего поставлено за рубеж металлов и изделий из них - на $47,2 млн. (+9,2%). На втором месте продовольствие и сырье - $36,6 млн. (-8,3%), третьем - топливно-энергетические товары - $35,1 млн. (+30,1%), в основном, это электроэнергия с Кучурганской ГРЭС, которая поставляется Молдове.
При этом, топливно-энергетические товары являются основной статьей импорта в регион. По итогам первого квартала их ввезено на $117,8 млн. (-16,8%). В первую очередь - это российский газ, за который Приднестровье не рассчитывается уже 11 лет.
Второй статьей импорта являются металлы и изделия из них - $41,8 млн. (+44,7%). В основном это металлолом, который служит сырьем для Рыбницкого металлургического завода. На третьем месте - продовольствие и сырье - $35,4 млн. (+5,4%).
Крупнейшим торговым партнером Приднестровья остается Россия, на которую приходится более трети всех внешнеторговых операций региона - $147 млн. (-14,5% млн.). Далее следуют - Молдова - $82,9 млн. (+21,6%) и Украина - $62,1 млн. (-15,3%).