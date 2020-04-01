По состоянию на 18:00 четырнадцатого апреля в Слободзейском инфекционном госпитале в стационаре находится 155 человек (в их числе 5 детей). 152 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из них четыре несовершеннолетних. С пневмонией 51 человек. Состояние большинства средней степени тяжести. В реанимации остаются 5 пациентов: одна женщина и четверо мужчин (один человек подключён к аппарату ИВЛ, остальные получают кислородную терапию).
Всего COVID-19 лабораторно подтверждён у 164 приднестровцев:
– 154 человека проходят лечение на территории ПМР,