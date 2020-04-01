Dnestr.TV

 
0

Интерпол раскрыл мошенническую схему на более чем €2 млн с продажей медицинских масок

Интерпол раскрыл мошенническую схему на более чем €2 млн с продажей медицинских масок

Сотрудники Интерпола совместно с властями ФРГ, Ирландии и Нидерландов смогли раскрыть преступную схему на почти €2,4 млн, связанную с продажей масок для германских медиков в разгар пандемии нового коронавируса.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Интерпола на своем сайте, передает tass.ru

"Финансовые институты и власти Германии, Ирландии и Нидерландов при координации Интерпола раскрыли изощренную преступную схему, в которой использовались взломанные электронные ящики, мошенничество с предоплатой и отмывание денег", - говорится в сообщении.

По сведениям Интерпола, германские органы здравоохранения в марте в поисках медицинских масок связались по электронной почте с компанией в Испании, которая заявляла, что у нее есть порядка 10 млн штук необходимых медицинских изделий. Компания доставить маски не смогла, однако посоветовала поставщика в Ирландии, который смог бы выполнить заказ. После этого с ирландским поставщиком был заключен контракт на поставку 1,5 млн масок, которые якобы должны были быть доставлены из Нидерландов на 52 грузовиках в сопровождении полиции. Покупатели внесли предоплату в размере €1,5 млн, однако в последний момент ирландская компания заявила, что не получила платеж, и сказала, что необходимо перевести €880 тыс. еще и поставщику в Нидерландах, чтобы сделка состоялась, но и после этого маски в Германию доставлены не были.

После оперативного начала расследования властям Нидерландов удалось отследить €880 тыс., переведенных якобы поставщику в Нидерландах. Большая часть этих денег была переведена в британский банк на счет, связанный с Нигерией. Как выяснилось, мошенники создали копию сайта реально существующей компании в Нидерландах для своей схемы.

По делу задержаны двое подозреваемых в Нидерландах, однако злоумышленников, замешанных в этом преступлении, может быть больше. "Задержанные по этому делу никак не связаны с производством медицинского оборудования, они просто опытные мошенники, которые увидели возможность заработать на вспышке коронавируса", - отметил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

tass.ru
  • Вчера, 19:09
  • DTV
  • Просмотров: 25
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • В Бендерах усилят карантинный режим

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • В Бендерах усилят карантинный режим
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна