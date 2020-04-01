Федерация футбола Молдовы отмечает сегодня 30- летие со дня своего основания. Федерация футбола Молдовы является организацией, осуществляющей контроль и управление футболом в Республике Молдова. Офис находится в Кишинёве. Она занимается организацией Кубка Молдовы, Национальной дивизии и деятельности главной сборной страны. Является членом ФИФА с 1994 года и членом УЕФА - с 1993 года.
С 2019 года президентом ФФМ стал Леонид Олейниченко, до этого федерацией управлял Павел Чобану - в настоящее время почетный президент ФФМ. noi.md