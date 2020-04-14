В Правительстве обсудили, как идёт реализация пакета антикризисных мер. Напомним: Правительство и Верховный Совет разработали Закон «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного положения 2020 года», который на прошлой неделе подписал Президент. В документе подробно прописаны нормы поддержки граждан и предприятий в сложное для всей республики время. Сегодня задача Правительства - максимально быстро запустить механизм работы, нацелил Александр Мартынов вице-премьеров, присутствующих на рабочем совещании, сообщает novostipmr.com
«В условиях действия чрезвычайного положения многие наши граждане остаются без работы, деятельность многих предприятий приостановлена. Конечно, в этих условиях государство должно сделать всё, чтобы снизить уровень безработицы и обеспечить доходами и поддержкой тех граждан, которые остались без источника дохода. В том числе, это касается и льготных категорий наших граждан, которые пользовались определённой поддержкой государства. В условиях ЧП это касается прежде всего детей, которые питались на льготной основе в школах и детских садах, оказались без такой возможности», – цитирует премьер-министра Александра Мартынова пресс-служба Правительства.
По словам вице-премьера Станислава Касапа, всего по республике необходимо оказать помощь порядка 17 тысячам детей. Было принято решение об обеспечении семей, чьи дети на льготных условиях получают питание, продуктовыми наборами. Сейчас Министерство по социальной защите и труду совместно с Минздравом формируют состав данного набора согласно всем нормам.
«Сроки доставки берутся две недели, чтобы это всё нормально сформировать и укомплектовать с момента формирования заявки. Но при этом некоторые госадминистрации говорят, что есть в каких-то семьях острые ситуации, и они уже в ближайшее время приобретут и сформируют эти наборы и выдадут для поддержки семей», - отметил Станислав Касап.
Зампред Правительства также сообщил, что в ближайшее время будет издан нормативный акт Правительства, который регламентирует выдачу таких продовольственных наборов, а также их состав.
«Есть льготные категории граждан, в том числе с небольшим уровнем дохода, и государство оказывает ежемесячную поддержку таким семьям. Это нужно, чтобы их дети полностью бесплатно или частично питались в школе или детском саду, так как финансовые возможности не позволяют в полном объёме платить за это питание или давать еду ребёнку в школу. Этого концепта и надо придерживаться, а он в чём заключается: чтобы помогать определённым категориям семей, чтобы им легче было прокормить детей», - выразил мнение глава Правительства.