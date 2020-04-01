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Индивидуальные предприниматели, приостановившие на время ЧП свой бизнес, получат пособие по безработице

Индивидуальные предприниматели, приостановившие на время ЧП свой бизнес, получат пособие по безработице

Индивидуальные предприниматели, которые не могут работать из-за карантина, получат пособие по безработице. Об этом говорили на заседании Правительства, обсуждая, как реализуется пакет антикризисных мер, которые заработали на прошлой неделе.

В Единый госфонд социального страхования уже поступило более 2 700 заявок от предпринимателей, приостановивших свою деятельность из-за режима ЧП, передает novostipmr.com ссылаясь на пресс-служба Правительства.

«Эти заявки вчера были направлены в государственную налоговую службу для оценки того, приостановили данные предприниматели свою деятельность или нет. Если получают информацию, что деятельность приостановлена, то они ставят их на учёт в качестве безработных и могут начислять им соответствующее пособие», - отметил заместитель председателя Правительства Станислав Касап.

По поручению главы Правительства в кратчайшие сроки будет разработан нормативный акт, в котором пропишут весь механизм: категории получателей, процедуру межведомственного согласования и её сроки, перечень необходимых документов заявителю для подачи в ЕГФСС, источник финансирования.

Также в рамках совещания с зампредами обсудили реализацию механизма компенсаций предприятиям половины МРОТа, которая выплачивается за период простоя работникам, временно приостановившим свою трудовую деятельность. В центре внимания был и механизм льготного кредитования малых предприятий для предоставления средств на выплату заработных плат сотрудникам.

Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.

novostipmr.com
  • Вчера, 19:42
  • DTV
  • Просмотров: 32
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