Индивидуальные предприниматели, которые не могут работать из-за карантина, получат пособие по безработице. Об этом говорили на заседании Правительства, обсуждая, как реализуется пакет антикризисных мер, которые заработали на прошлой неделе.
В Единый госфонд социального страхования уже поступило более 2 700 заявок от предпринимателей, приостановивших свою деятельность из-за режима ЧП, передает novostipmr.com ссылаясь на пресс-служба Правительства.
«Эти заявки вчера были направлены в государственную налоговую службу для оценки того, приостановили данные предприниматели свою деятельность или нет. Если получают информацию, что деятельность приостановлена, то они ставят их на учёт в качестве безработных и могут начислять им соответствующее пособие», - отметил заместитель председателя Правительства Станислав Касап.
По поручению главы Правительства в кратчайшие сроки будет разработан нормативный акт, в котором пропишут весь механизм: категории получателей, процедуру межведомственного согласования и её сроки, перечень необходимых документов заявителю для подачи в ЕГФСС, источник финансирования.
Также в рамках совещания с зампредами обсудили реализацию механизма компенсаций предприятиям половины МРОТа, которая выплачивается за период простоя работникам, временно приостановившим свою трудовую деятельность. В центре внимания был и механизм льготного кредитования малых предприятий для предоставления средств на выплату заработных плат сотрудникам.
Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.