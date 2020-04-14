Украинские спасатели ликвидировали пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, заявил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в докладе президенту Владимиру Зеленскому.
"Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара На вопрос президента, когда именно остановится горение в зоне отчуждения, Николай Чечеткин ответил, что пожара уже нет", — сообщила пресс-служба Зеленского, передает ria.ru
До этого пожар не удавалось потушить в течение десяти дней. Накануне вечером ситуация ухудшилась из-за шквального ветра, огонь было сложно контролировать. Поэтому Госслужба по ЧС направила на ликвидацию пожара большее количество техники и личного состава. Прошедший дождь помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.
"В целом вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается ", — добавил Чечеткин.
По его словам, спасатели не допустили распространение огня на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие" и "Вектор", распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.