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Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Я останавливаю финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса", - сказал он в среду журналистам, передает ria.ru
По утверждению Трампа, ВОЗ не предоставила информацию своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.

"ВОЗ не справилась с выполнением этого основного долга и должна быть призвана к ответу. Пришло время спустя все десятилетия", - заявил Трамп.

Глава Белого дома обвинил организацию в том, что она не расследовала заслуживающие доверия сведения из Уханя, противоречившие официальной информации китайских властей. "Была заслуживающая доверия информация о возможности передачи от человека к человеку в декабре 2019 года, что должно было сподвигнуть ВОЗ провести расследование и сделать это немедленно", - сказал он.

По мнению Трампа, что в результате бездействия организации было потеряно много времени. Если бы в Китай своевременно были направлены специалисты ВОЗ для оценки ситуации, то вспышки вируса, большого числа жертв и экономических последствий можно было бы избежать, уверен президент США. Кроме того, организация настаивала на том, что не было необходимости приостанавливать авиасообщение.

"Америка и мир решили довериться ВОЗ за предоставление точной и своевременной информации, чтобы давать важные рекомендации и принимать решения по охране здоровья. Если мы не можем доверять этому, а это то, что мы имеем со стороны ВОЗ, наша страна будет вынуждена найти другие варианты работы с прочими странами, чтобы достигать целей в сфере здравоохранения. У нас нет другого выбора", - сказал Трамп.

"Мы продолжим контакты с ВОЗ, чтобы увидеть, могут ли они провести существенные реформы", - добавил он.

Ранее американский лидер неоднократно критиковал ВОЗ за то, что она якобы "была слишком сосредоточена на Китае", хотя получает львиную долю финансирования от США. В связи он обещал пересмотреть финансирование ВОЗ.

Как отметил министр, ВОЗ продолжает играть "важную координирующую роль, помогая бороться с пандемией", что нашло отражение в консенсусной резолюции Генассамблеи ООН и в итоговой декларации экстренного саммита "группы двадцати".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.
ria.ru
  • Сегодня, 06:37
  • DTV
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