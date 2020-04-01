Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР проинформировало о ходе проведения весенне-полевых работ в республике. В ведомстве констатировали, что теплая зима и ранняя весна внесли свои коррективы в работу приднестровских аграриев. Отсутствие влаги в почве в период сева под урожай 2020 года крайне неблагоприятно отразилось на всходах и состоянии озимых культур. Сейчас значительные площади пересеваются, из-за чего землепользователи несут дополнительные затраты. Складывающаяся в настоящее время неблагоприятная ситуация по влагообеспеченности усугубили весенние заморозки. Все это вызывает тревогу у профильного ведомства, сообщает newspmr.com.
В адрес Минсельхоза от сельхозпроизводителей поступают акты гибели и повреждения посевов как озимых культур (рапс, пшеница), так и всходов яровых культур. Так, по состоянию на начало второй декады апреля известно о повреждении почти 500 гектар посевов и гибели 5,5 тысяч гектар посевов озимых культур.
По оперативным данным, в целом по республике на настоящее время подкормлено свыше 94 тысяч гектар или около 90% площадей посевов озимых культур.
По оперативным данным территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, яровой сев в республике проведен на площади 20 тысяч гектар.
Яровая пшеница посеяна на площади 0,6 тысячи гектар, или 68% от запланированной площади под данную культуру, яровой ячмень – 2,3 тысячи гектар или 92% от запланированного, горох зерновой – 1,9 тысячи гектар, нут – 0,5 тысячи гектар или 58% от запланированного.
Технические культуры в Приднестровье посеяны на площади 14 тысяч гектар, что составляет 24% от запланированного. Подсолнечник засеян на площади 11,4 тысячи гектар или 22% от запланированного, горчица – 1,4 тысячи гектар или 57% от запланированного, лен и кориандр посеяны на площади 0,8 тысячи гектар и 0,1 тысячи гектар соответственно.
Овощами в республике засеяно 242 гектара или 10% к прогнозной площади, в том числе зеленый горошек – 207 гектар, лук – 12 гектар, морковь – 7 гектар.