Больше всего миллионеров в Украине зарегистрировано в Киеве и Киевской области, а также на Харьковщине и Днепропетровщине. Почти 1,8 тысяч украинцев задекларировали доходы выше 1 миллиона гривен. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу Государственной налоговой службы.
В налоговой сообщают, что активнее всего доходы свыше 1 млн грн декларировали жители:
Киева - 702 человека;
Харьковской области - 143 человека;
Днепропетровской области - 129 человек;
Киевской области - 103 человека.
"Таким гражданам с полученных доходов определены налоговые обязательства к уплате в бюджет - 234,4 млн грн", - сказано в сообщении.
При этом наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определено жителем Львовской области от получения иностранных доходов.
Напомним, что ранее украинцы переплатили 38 миллиардов налогов государству. Налоговая также опровергла информацию о том, что госбюджет пока выполняется исключительно из-за переплаты налогов украинцами.
Также сообщалось, что украинцы задекларировали на 42% больше доходов. Самые высокие темпы прироста задекларированных доходов наблюдаются в Донецкой и Винницкой областях.